Elmas show in nazionale! L'azzurro firma un gol da cineteca contro Liechtenstein

Oggi alle 18:30
di Antonio Noto

Eljif Elmas assoluto protagonista con la sua nazionale nella sfida del Gruppo J di qualificazioni ai Mondiali 2026 contro il Liechtenstein. Al 15' la Macedonia del Nord passa in vantaggio con una magia proprio di Elmas.

Il centrocampista del Napoli riceve palla sulla fascia sinistra, passa in mezzo a due avversari, si accentra, supera con un doppio dribbling altri due difensori e di sinistro batte il portiere Büchel.