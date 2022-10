Entra Elmas e sfiora il gol: salva Smalling

Primo cambio per il Napoli al 57' fuori Ndombele ed in campo Elmas.

Primo cambio per il Napoli al 57' fuori Ndombele ed in campo Elmas. Il macedone dopo 4' sfiora il gol: ad evitare il gol un gran salvataggio di Smalling. Sponda di testa da parte di Zielinski per Elmas che prova a girare in porta di prima intenzione trovando il corpo del centrale inglese.