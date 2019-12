Era da 22 anni che una squadra di Ancelotti non vinceva per 7 partite di fila

Era da 22 anni che una squadra di Carlo Ancelotti (che ha parlato così in conferenza) non vinceva per sette partite consecutive in un campionato nazionale. L'ultima volta era successo nella stagione 1996/97 con il Parma. Ma allora si trattava del primissimo Ancelotti che, di lì a poco, sarebbe approdato alla Juve e poi avrebbe vinto tutto in giro per l'Europa.

Il Napoli non vince dal 19 ottobre quando superò 2-0 il Verona al San Paolo grazie alla doppietta di Milik. Da allora rendimento scadente e Champions che si allontana. Una crisi senza precedenti, inaspettata, che rischia di macchiare una stagione. In parte è già così. Per fortuna c'è ancora tempo per riscattarsi.