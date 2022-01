"Era sempre infortunato!", i tifosi dello United ricordano le 47 gare saltate da Tuanzebe

Tuanzebe torna allo United ma solo formalmente, dal prestito all'Aston Villa andrà in prestito al Napoli. E' stato scelto come quarto centrale per sostituire Manolas, i tifosi inglesi sui social commentano il suo nuovo percorso, qualcuno lo rimpiange ma molti, pur apprezzando le sue doti, ricordano che "era sempre infortunato" e per questo lo United lo ha dato via in prestito.

CRONISTORIA INFORTUNI

Nelle ultime due stagioni con lo United aveva saltato 47 partite, 27 nella stagione 2019/20 per infortunio all'anca e stiramento alla coscia, e altre 20 lo scorso anno per un infortunio alla caviglia che lo costrinse a uno stop di 123 giorni. Anche quando era all'Aston Villa nella stagione 2018/19 aveva saltato 17 partite con 97 giorni di stop per la frattura del metatarso.