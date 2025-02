Errore clamoroso in Inter-Fiorentina arriva fino a Sanremo: il siparietto tra Conti e Cattelan

vedi letture

Fa discutere la partita di ieri sera tra l'Inter e la Fiorentina, con gli strascichi (per quanto in chiave ironica) che arrivano fino a Sanremo e alla conferenza stampa che ha anticipato oggi l'inizio del Festival della Canzone Italiana. Come noto il conduttore Carlo Conti è un grande tifoso della Fiorentina, e tra le domande poste dai giornalisti oggi ce n'è stata anche una sulla partita che ieri sera ha visto la squadra viola sconfitta dai nerazzurri a San Siro.

Alla domanda se fosse triste per il risultato, Conti ha risposto con il sorriso sulle labbra: "No, no perché la palla era uscita". Il riferimento ovviamente è all'episodio del pallone oltre la linea per il corner che ha poi portato al momentaneo 1-0 della squadra di Inzaghi. Altro siparietto è avvenuto nel momento in cui è entrato Alessandro Cattelan nella sala, noto tifoso dell'Inter. Carlo Conti lo ha annunciato dicendo: "Ecco il mio grande amico e collega. Interista...". Il tutto tra le risate dei presenti.