Domani c’è la Supercoppa Uefa: a Udine predisposto il piano di emergenza

vedi letture

(ANSA) - UDINE, 12 AGO - Per lo svolgimento della finale di Supercoppa Uefa, in programma domani allo stadio Friuli, che vedrà l'afflusso in città di migliaia di tifosi del Paris Saint-Germain e del Tottenham Hotspur, la centrale operativa Sores Fvg, diretta da Giulio Trillò, ha predisposto, in coordinamento con Prefettura, Questura, Comune di Udine, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (Asufc) e Croce Rossa, un dispositivo sanitario per garantire nella giornata soccorso e gestione di eventuali emergenze sanitarie. Sono stati pianificati due dispositivi. Il primo, per lo stadio, operativo dal pomeriggio, vedrà impiegati 8 medici, 8 infermieri, 7 ambulanze, 2 squadre di soccorritori ai bordi del campo e 11 squadre di soccorritori pronte a intervenire sugli spalti.

Il dispositivo sarà, come di consueto, realizzato dalla Croce Rossa che opererà in sinergia con il referente Sores presente nel Gruppo Operativo Sicurezza. Il secondo dispositivo sarà operativo in città dalla mattina con due Punti di Primo Soccorso allestiti vicino alle aree di aggregazione in città per i tifosi delle due squadre, i "Fan Meeting Point": uno in piazza 1° Maggio e uno al Parco Moretti. Nei due punti di aggregazione saranno operative 6 ambulanze, 4 Als e 2 Bls, e un'automedica sempre a disposizione su richiesta del Comune di Udine, dalla Croce Rossa Italiana. Anche questo dispositivo sarà coordinato dalla Sores che sarà presente con proprio personale sanitario e la centrale operativa mobile e che garantirà l'integrazione di tutte le risorse di soccorso predisposte con quanto già normalmente attivo nella città di Udine, ovvero 3 ambulanze Als, 2 ambulanze Bls e un'automedica. Anche l'ospedale "Santa Maria della Misericordia" ha predisposto un'opportuna organizzazione interna per far fronte a ogni possibile evenienza.

"Quanto predisposto, grazie anche all' impegno straordinario del personale di Sores, e dei volontari della Croce Rossa, e con la fondamentale collaborazione di Asufc - dice Trillò - garantisce una risposta ragionevolmente adeguata a ogni richiesta di soccorso sanitario che l'evento sportivo potrebbe concretizzare, fermo restando che sarà certamente una grande festa e una preziosa occasione di visibilità e promozione per Udine e per la Regione Fvg". (ANSA).