Tutto confermato: Donnarumma fuori dai convocati del PSG per la Supercoppa

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:20Notizie
di Francesco Carbone

Ora è anche tutto nero su bianco. Luis Enrique, tecnico del Paris Saint-Germain, ha diramato la lista dei convocati per la Supercoppa Europea contro il Tottenham, gara che si disputerà al Blue Energy Stadium di Udine. Come ampiamente annunciato, non c'è Gigio Donnarumma.

2. Achraf Hakimi

4. Lucas Beraldo

5. Marquinhos

7. Khvicha Kvaratskhelia

8. Fabian Ruiz

9. Gonçalo Ramos

10. Ousmane Dembélé

14. Désiré Doué

17. Vitinha

19. Lee Kang-In

21. Lucas Hernandez

25. Nuno Mendes

29. Bradley Barcola

30. Lucas Chevalier

33. Warren Zaïre-Emery

39. Matvey Safonov

43. Noham Kamara

49. Ibrahim Mbaye

51. Willian Pacho

89. Renato Marin