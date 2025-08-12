Donnarumma via dal Psg scelta di Luis Enrique. Due ipotesi per il futuro

La scelta di rinunciare a Gianluigi Donnarumma è tutta di Luis Enrique e il motivo è chiaro: ripartire da Chevalier che dunque sarà il futuro portiere del Psg. Ne scrive L'Equipe che fa capire come ormai il ciclo dell'ex Milan a Parigi sia finito con la mancata convocazione per la Supercoppa che sa tanto di annuncio indiretto e ufficioso dell'addio.

"Decidendo di non convocare Gianluigi Donnarumma per giocare nella Supercoppa Europea mercoledì a Udine, il Psg ha formalizzato il suo desiderio di separarsi dal miglior portiere del mondo, in questa stagione, e di passare definitivamente, e a Lucas Chevalier. A volte bisogna decostruire per continuare a costruire, e dal momento che Luis Enrique ha sempre ragione, come lui stesso sostiene, possiamo immaginare che non sia del tutto sbagliato". Secondo Fabrizio Romano su X, Donnarumma a questo punto lascerà sicuramente il Psg nei prossimi giorni. Da capire il suo futuro: da una parte la tentazione Premier, dall'altra il possibile ritorno in Italia.