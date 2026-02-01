Ufficiale

Esordio per Lang: titolare nella sfida tra Galatasaray e Kayserispor

Oggi alle 17:50Notizie
di Francesco Carbone

Alle ore 18 il Galatasaray scende in campo al Rams Park Stadyumu di Istanbul per affrontare il Kayserispor, in una sfida speciale per Noa Lang. L’esterno offensivo olandese, ex Napoli, fa infatti il suo esordio con la maglia giallorossa partendo subito dal primo minuto.

Arrivato in Turchia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, Lang è stato inserito nell’undici titolare e agirà nel tridente offensivo alle spalle della prima punta Victor Osimhen.