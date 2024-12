Espanyol sconfitto 1-0 dal Getafe: 45 minuti per Cheddira

vedi letture

L'Espanyol perde 1-0 in trasferta contro il Getafe, al 45esimo minuto entra Walid Cheddira che non riesce a incidere sul tabellino, ma il cui minutaggio sta pian piano aumentando. Dopo il gol da subentrato nella scorsa gara di Liga, l'attaccante marocchino in prestito dal Napoli ha giocato 60 minuti in Copa del Rey e anche oggi ha disputato l'intero secondo tempo.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).