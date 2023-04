Esultanza provocatoria di Leao, Spalletti e Maldini discutono negli spogliatoi

L'esultanza di Leao al primo gol del Milan ha fatto infuriare i tifosi azzurri e non solo.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'esultanza di Leao al primo gol del Milan ha fatto infuriare i tifosi azzurri e no solo. Il portoghese, dopo aver sbloccato il match contro il Napoli, ha portato le mani alle orecchie e mimato una smorfia rivolta verso il pubblico del Maradona. Il rossonero è stato richiamato dall'arbitro e successivamente anche da Pioli, che con poche parole ha invitato il suo attaccante a evitare gesti simili. Il gesto di Leao ha provacato anche una discussione negli spogliatoi prima dell'inizio del secondo tempo tra Spalletti e Maldini, il tecnico azzurro e il dirigente rossonero hanno avuto uno scambio di opinioni come ha mostrato in diretta e riportato Dazn.