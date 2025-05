Prima pagina Gazzetta dello Sport esulta: "Inter mitica"

"Inter mitica". Viene scelto questo titolo oggi per la prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Eliminato il Barcellona di super Yamal. Il 2-0 nerazzurro, il ribaltone, Acerbi pareggia nel recupero e Frattesi decide nei supplementari. Il 31 maggio a Monaco la sfida in finale di Champions League contro una tra PSG e Arsenal (si parte dall'1-0 per i francesi).

A fine gara, parla Inzaghi: "Mostruosi". Lautaro, in dubbio fino all'ultimo e in evidenza con 1 gol e 1 rigore procurato, non ha dubbi: "Voglio la coppa". Frattesi, autore del gol della qualificazione, dice: "Urlavo e vedevo nero".