Euro U21, la Spagna batte 2-1 la Romania: 90' per Juanlu Sanchez, 0 per Rafa Marin

Termina sul risultato di 2-1 il match tra Spagna e Romania, seconda partita dei gironi dell'Europeo Under 21. Gli ospiti rimangono avanti per quasi tutta la partita grazie al gol di Munteanu dopo 4 minuti - Joseph sbaglia un rigore per la Roja - poi c'è l'episodio che stravolge tutto: all'84esimo Blanuta, entrato da appena 7 minuti, si fa espellere.

Così la Spagna con due subentrati riesce in una rimonta lampo nel giro di 3 minuti: prima all'85 Jauregizar firma il pari, poi all'88esimo Fernandez Jean segna il gol vittoria. Ha disputato gli interi 90 minuti di gioco (più sei di recupero) l'obiettivo del Napoli, Juanlu Sanchez, nel ruolo di esterno destro. È rimasto in panchina invece l'azzurro Rafa Marin.