Foto Eurogol di De Bruyne! Il 3º in 4 partite stagionali per il fuoriclasse del Napoli

Al 42’ di Belgio-Kazakistan arriva il vantaggio belga firmato da Kevin De Bruyne. Dopo un primo tempo da leader assoluto in mezzo al campo, il centrocampista del Napoli ha sbloccato la gara con una perla delle sue: imbucata geniale di De Ketelaere con un assist di tacco e conclusione precisa dal limite dell’area che si è infilata all’incrocio dei pali, imprendibile per il portiere avversario.

E' la terza rete nelle prime quattro partite ufficiali della stagione per il fuoriclasse argentino. Di seguito le immagini del gol.