Eurogol di De Bruyne! Il 3º in 4 partite stagionali per il fuoriclasse del Napoli
Al 42’ di Belgio-Kazakistan arriva il vantaggio belga firmato da Kevin De Bruyne. Dopo un primo tempo da leader assoluto in mezzo al campo, il centrocampista del Napoli ha sbloccato la gara con una perla delle sue: imbucata geniale di De Ketelaere con un assist di tacco e conclusione precisa dal limite dell’area che si è infilata all’incrocio dei pali, imprendibile per il portiere avversario.
E' la terza rete nelle prime quattro partite ufficiali della stagione per il fuoriclasse argentino. Di seguito le immagini del gol.
Monte ingaggi Napoli, Lukaku e De Bruyne i più pagati: la classifica completa
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Calendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Da 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Conte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Conte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com