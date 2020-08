Europa League, l'errore di Jimenez fatale per i Wolves. Il Siviglia vola in semifinale grazie a Ocampos

Si chiude definitivamente il quadro dei quarti di finale con la sfida tra Siviglia e Wolverhampton. A decidere il match un gol dell'ex Milan Ocampos, abile a sfruttare un corner: vittoria meritata per gli andalusi, che hanno espresso un buon calcio durante tutto l'arco dei 90'. Raul Jimenez sbaglia il primo rigore dopo ben 21 centri e condanna i suoi all'eliminazione dall'Europa League.

Poche emozioni, ma meglio il Siviglia - La squadra di Lopetegui costruisce calcio e lo fa esprimendosi alla grande col solito 4-3-3. I gol e le emozioni faticano però ad arrivare per via della difesa ad oltranza degli inglesi, che lasciano pochi spazi agli iberici. Decisivo l'errore dal dischetto nel primo tempo di Jimenez, nel finale gli spagnoli concretizzano la mole di gioco e mandano a casa i wolves. Altra compagine inglese in semifinale, il Siviglia sfiderà il Manchester United.