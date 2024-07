Europei 2024: nella Top 11 c'è un ex Napoli, ma nessun italiano

vedi letture

Appena terminato l'Europeo 2024 con il trionfo della Spagna in finale contro l'Inghilterra, la piattaforma di Opta Analyst ha pubblicato la Top 11 della competizione. Tra i migliori undici giocatori del torneo non figura nessun italiano, a conferma del brutto risultato della nazionale di Spalletti, ma c'è un ex giocatore del Napoli: si tratta di Fabian Ruiz, protagonista e campione con le furie rosse.

La Top 11 di Euro 2024 (modulo 4-2-3-1):

Portiere: Mamardashvili (Georgia);

Difesa: Kimmich (Germania), Akanji (Svizzera), Guehi (Inghilterra), Cucurella (Spagna);

Centrocampo: Fabian Ruiz (Spagna), Kroos (Germania);

Trequarti: Lamine Yamal (Spagna), Dani Olmo (Spagna), Nico Williams (Spagna);

Attaccante: Gakpo (Olanda).