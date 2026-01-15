Ufficiale FIGC, CAN e Serie A, fissato incontro su uniformità degli arbitri: c’è l’annuncio

Come aveva richiesto nelle scorse ore il presidente di Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, è in programma un incontro che vedrà coinvolte anche la FIGC, la Commissione Arbitri Nazionale e allenatori e capitani delle 20 squadre di Serie A, con l'obiettivo di lavorare per provare a raggiungere la massima uniformità di giudizio a proposito delle chiamate arbitrali.

La conferma arriva direttamente da un comunicato ufficiale diramato dalla FIGC: "Su richiesta della Lega Calcio Serie A e approfittando della presenza a Roma dei suoi dirigenti – impegnati nel pomeriggio nella prima riunione del tavolo delle riforme – si è svolto questa mattina presso la sede della FIGC l’incontro tra il presidente federale Gabriele Gravina, il presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli, l’amministratore delegato Luigi De Siervo, i consiglieri federali in quota Serie A Giorgio Chiellini e Giuseppe Marotta, il responsabile della CAN Gianluca Rocchi e il referente per i rapporti tra la Commissione Arbitri Nazionale e i club di Serie A e B Andrea De Marco. A causa di impegni personali non ha potuto partecipare il vice presidente vicario dell’AIA Francesco Massini. Nel corso della riunione si è parlato esclusivamente della necessità di un approfondimento del protocollo VAR e di un’uniformità delle decisioni dei direttori di gara. Con l’intento di rafforzare lo spirito di collaborazione, si è deciso di organizzare quanto prima un incontro tra la CAN, gli allenatori e i capitani dei club di Serie A".

Così aveva dichiarato nelle scorse ore Simonelli a proposito degli arbitri e della necessità di arrivare a una maggiore uniformità di giudizio: "Stiamo cercando, insieme agli arbitri, di fare sempre più incontri per cercare di spiegare sempre meglio le decisioni e avere un'uniformità di giudizio".