Cosa ci ha detto Verona-Napoli: i cinque punti di Tuttonapoli

Il Napoli vince in extremis 2-1 contro l'Hellas Verona e conquista tre punti importantissimi in ottica Champions, quando all'Olimpico, nella stessa giornata, va di scena lo scontro diretto tra Roma-Juventus. Come di consueto i cinque punti di Tuttonapoli.

La prestazione non convince, si salvano i tre punti - Il Napoli si porta a casa i tre punti e il ritorno al gol di Romelu Lukaku. E ormai, arrivati a questo punto della stagione, non c'è altro da fare se non centrare l'obiettivo vitale della Champions League. A livello prestazionale è stata giocata una partita molto sottotono. Infatti, oltre ai due gol, che aprono e chiudono il match si ricorda poco altro. Per il resto si troveranno le risposte alle tante domande, su cosa non è andato a fine stagione. Nel frattempo si tengono stretti i tre punti che sanno di Champions, tre punti che sanno di futuro.

Il più brillante - Oltre ad una menzione speciale ad Alessandro Buongiorno, che sembra in ripresa dopo una stagione negativa, c'è un calciatore che è sembrato più brillante rispetto agli altri ed è Billy Gilmour, sia rispetto ai titolari che ai subentrati stessi. Persino più fluido di Lobotka, nel ritmo e nei movimenti.

Højlund non molla mai - Le sta giocando praticamente tutte e trova un gol bellissimo di testa. Un azione che si va a creare stesso lui proteggendo la palla fino a battere Montipò. Anche lui scompare nel corso della partita. Pochi i palloni giocabile, ma spesso si nota come nelle azioni che prova a sviluppare il Napoli ci sia un suo tocco, anche come sponda. Hojlund è una sorta di "tela bianca", sul quale ci si può scrivere ancora tanto del suo futuro. Il tempo è della sua parte e la crescita c'è, con tanto di margine di miglioramento. Grande potenziale.

Un altro episodio arbitrale che poteva costare caro - La prestazione del Napoli non è positiva ed è una premessa. Però senza la zampata finale di Romelu Lukaku, staremmo parlando di un'altra partita condizionata da un errore lapalissiano dell'arbitro. Il pareggio del Verona nasce da un calcio d'angolo assegnato agli scaligeri, dove non è stato fischiato un fallo su Buongiorno.

La zampata di Lukaku, ritorno al gol e commozione - Finalmente Romelu Lukaku. Big Rom torna a segnare nove mesi dopo dal gol Scudetto contro il Cagliari. A tempo ormai scaduto, l'ultimo pallone, in mezzo, disperato di Giovane trova la zampata di Lukaku. Come quella sera si toglie la maglia, poi indica il cielo, in ricordo del caro papà scomparso e tutta la squadra corre ad abbracciarlo. Un grande leader, un grande calciatore, nonostante ci sia sempre qualcuno a puntargli il dito contro alla prima occasione. Ma soprattutto un grande uomo ed è sempre un piacere quando personalità del genere fanno parte di uno spogliatoio.