Ufficiale FIGC, ecco i vicepresidenti e i Comitati di Presidenza: tutti gli eletti

Importanti novità del Consiglio odierno della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con la nomina di due nuovi Vicepresidenti federali: Umberto Calcagno (vicario) e Daniele Ortolano. Il Consiglio ha votato anche i membri del Comitato di Presidenza: Simonelli e Marani per i professionisti e Abete per i dilettanti. Approvate le Licenze Nazionali della Serie A Femminile Professionistica. Di seguito il comunicato della FIGC che riassume l'assemblea di oggi: "Il presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 11.30 con i consiglieri: Simonelli, Calvo, Campoccia e Marotta per la Lega di A; Bedin e Carnevali per la Lega B; Marani e Sebastiani per la Lega Pro; Abete, Bazzerla, Fantazzini, Ortolano, Pedrazzini e Tambaro per la Lega Nazionale Dilettanti; Calcagno, Biondini, Bernardi e Gama per gli atleti; Camolese e Citta per i tecnici; il segretario generale Brunelli; il presidente dell'AIA Zappi, il presidente del Settore Tecnico Albertini; il presidente del Settore Giovanile e Scolastico Tisci; il presidente della Divisione Calcio a 5 Castiglia; la presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica Cappelletti; la presidente della Divisione Serie B Femminile Tinari. I consiglieri Bedin e Bernardi si sono collegati in videoconferenza".

E ancora, si legge nella nota: "Nelle sue comunicazioni iniziali, il presidente federale ha sollecitato un confronto sul tema della sostenibilità nel mondo del calcio, partendo dai recenti casi in Lega Pro per poi allargare lo spettro del ragionamento anche agli altri campionati. Gravina, che ha intenzione di anticipare l'entrata in vigore del rafforzamento di procedure e indici contenuti nel piano pluriennale già approvato lo scorso anno, si farà parallelamente promotore della convocazione di un tavolo tecnico che ritorni a discutere delle modifiche di sistema eventualmente necessarie per dare stabilità al calcio italiano".

Elezioni dei Vice Presidenti federali Il Consiglio ha eletto vice presidenti Umberto Calcagno (vicario) e Daniele Ortolano. Elezioni dei componenti del Comitato di Presidenza I consiglieri hanno votato Ezio Simonelli e Matteo Marani in rappresentanza dei professionisti e Giancarlo Abete per i Dilettanti. Sistema Licenze Nazionali Serie A femminile professionistica 2025/26 Nell'ottica di crescita e sviluppo del movimento femminile di vertice, il Consiglio ha approvato le nuove Licenze Nazionali per la prossima stagione agonistica per la Serie A femminile professionistica con innalzamento progressivo degli standard previsti. Il termine perentorio per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai requisiti economico-finanziari, infrastrutturali e sportivi-organizzativi è fissato per il 6 giugno 2025.