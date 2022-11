Finisce a reti bianche l'ultima di Hamsik con la Slovacchia: 90' in campo per Lobotka

Finisce senza reti l'ultima partita con la Slovacchia di Marek Hamsik contro il Cile.

Finisce senza reti l'ultima partita con la Slovacchia di Marek Hamsik contro il Cile. Passerella finale per l'ex azzurro, sostituito all'89' da Regali nell'amichevole che ha sancito il suo ultimo match con la nazionale. Novanta minuti in campo, invece, per il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka.