Finora è stata la Coppa Italia di Insigne: è ad un gol dalla vetta della classifica marcatori

Finora è stata la Coppa Italia di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è stato protagonista della doppietta nel 2-0 al Perugia, che è valso l'accesso ai quarti dove un altro suo gol, bellissimo superando un avversario con un dribbling stretto e battendo Strakosha, ha portato all'eliminazione della Lazio campione in carica ed in quel periodo lanciatissima. Tre reti dunque per il capitano del Napoli, ad una marcatura dalla vetta della classifica cannonieri della competizione (a 4 ci sono due giocatori di Ascoli e Carpi che hanno sfruttato le goleade dei turni eliminatori estivi) mentre dietro a quota 2 ci sono invece Lukaku, Ronaldo e Dybala. A caccia di un gol, dunque, ma principalmente per chiudere i giochi contro l'Inter e conquistare la finale per giocarsi un trofeo che stavolta alzerebbe da capitano.