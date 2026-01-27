Ultim'ora

Fiorentina-Como, Piccoli costretto al cambio per infortunio: salta il Napoli?

© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 22:38Notizie
di Francesco Carbone

Apprensione in casa Fiorentina per le condizioni di Roberto Piccoli, costretto a lasciare il campo anzitempo durante la sfida contro il Como di Coppa Italia. L’attaccante viola ha accusato un problema fisico nel corso del secondo tempo, rendendo necessaria la sostituzione forzata: al suo posto è subentrato Gudmundsson al 66’.

Nelle prossime ore l’ex Cagliari si sottoporrà agli esami strumentali per chiarire l’entità dell’infortunio e definire i tempi di recupero. Sabato 31 gennaio la Fiorentina è attesa dalla delicata sfida di campionato contro il Napoli e la presenza dell’attaccante è dunque a rischio.