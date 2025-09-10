Ufficiale Fiorentina-Napoli, arbitrerà Zufferli con Aureliano al Var

Sarà Luca Zufferli a dirigere la sfida tra Fiorentina e Napoli, in programma sabato 13 settembre alle ore 20.45 al “Franchi” di Firenze. L’AIA ha ufficializzato le designazioni per la quarta giornata di Serie A, affidando all’arbitro friulano una gara di grande tradizione e intensità.

Ad assisterlo sulle fasce ci saranno Bindoni e Tegoni, mentre il quarto uomo sarà Collu. Al VAR è stato scelto Aureliano, supportato dall’AVAR Meraviglia.

