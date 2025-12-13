Prima pagina Si ferma anche Juan Jesus, Cronache di Napoli: "Maledizione infortuni"

vedi letture

In casa Napoli è giornata di vigilia della sfida di campionato contro l’Udinese. Gli Azzurri proveranno subito ad archiviare la brutta sconfitta patita mercoledì sera al Da Luz contro il Benfica e vanno a caccia della quarta vittoria di fila in campionato. Di fronte però si troveranno una squadra che l’anno scorso mise non poco in difficoltà i futuri campioni di Italia, inchiodati sul 1-1 al Maradona nell’ultimo precedente.

"Maledizione infortuni", titola Cronache di Napoli perché alla lista si aggiunge anche quello di Juan Jesus. Non dovrebbe cambiare molto l’undici sceso in campo a Lisbona. Politano potrebbe prendere il posto di Lang nel 3-4-2-1, mentre a centrocampo è ballottaggio tra Elmas e Vergara. Hojlund - e non l’ex Lucca - sarà la punta.