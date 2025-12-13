Cancellare Lisbona, ma occhio alle trasferte in campionato: lo score esterno con Conte
Il Napoli cerca il riscatto in trasferta dopo il ko di Lisbona. Peraltro, cinque delle sette sconfitte totali in campionato del Napoli da quando allena Antonio Conte sono arrivate in trasferta, inclusi i tre ko fin qui accumulati nella Serie A in corso. Nonostante le difficoltà, il Napoli ha comunque vinto l'ultima gara fuori casa in campionato senza subire gol (a Roma) e cercano due successi di fila in trasferta con annesso clean sheet per la prima volta da maggio scorso.
Sulla strada dei partenopei c'è un'Udinese che vive un momento di calo, complici probabilmente anche alcuni infortuni. Per la squadra di Runjaic quattro sconfitte nelle ultime sei partite (2V), subendo sempre almeno due reti in ogni ko: nelle prime otto giornate di questo campionato i friulani avevano perso soltanto due volte (3V, 3N), riferiscono i colleghi di Opta.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Udinese
|Napoli
