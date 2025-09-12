Fiorentina-Napoli, probabili formazioni Sky: Buongiorno in panchina! Scelta la punta

di Pierpaolo Matrone

Cresce l'attesa per Fiorentina-Napoli, in programma domani sera alle 20:45 allo stadio Franchi. Il match, valido per la terza giornata di Serie A, vedrà le due squadre scendere in campo con diverse novità nelle formazioni, secondo quanto riportato da Sky Sport alla vigilia della gara. Per la Fiorentina, l'allenatore Stefano Pioli starebbe pensando a un cambio di modulo, passando al 3-5-2. In attacco, il ballottaggio per affiancare il titolare sembra essere tra Piccoli e Fazzini, con il primo in leggero vantaggio.

Anche il Napoli di Antonio Conte presenterà diverse novità. In difesa, il tecnico azzurro potrebbe optare per una coppia inedita, con Beukema al fianco di Juan Jesus. Sulla fascia sinistra, invece, spazio a Spinazzola, favorito su Olivera. A sorpresa, Buongiorno dovrebbe partire dalla panchina. Di seguito le probabili formazioni secondo l'emittente satellitare.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Dodo Sohm, Fagioli, Mandragora, Gosens; Piccoli, Kean.
Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola, Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca