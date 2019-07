Fiorentina, pienone col Napoli: 15mila abbonati rinnovano e obiettivo 30mila

Aggiornamento sul dato degli abbonamenti della Fiorentina, prima avversaria del Napoli in campionato, sulle pagine de Il Corriere dello Sport. Fino a ieri erano state vendute 14.800 tessere ma le biglietterie sono sempre preda di lunghe file, specie in queste ore che la Fiorentina sta mettendo a segno i primi colpi della campagna acquisti e che oggi, come detto, si chiude il periodo per opzionare il proprio posto al Franchi. Le previsioni danno per certo che la fase di prelazione si chiuda con oltre 15.000 rinnovi e l’obiettivo da qui alla fine della campagna è di avvicinare il più possibile quota 30.000.