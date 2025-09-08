Fiorentina, Pioli verso il Napoli con un rebus: chi affiancherà Kean? Tre possibili soluzioni

vedi letture

Il Napoli si prepara alla sfida del Franchi contro una Fiorentina in ansia per le condizioni di Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese si sottoporrà a esami per accertare l'entità del suo infortunio in Nazionale e l'esito influenzerà le scelte di mister Stefano Pioli per l'attacco. La domanda principale è chi affiancherà Moise Kean nel 3-5-2 viola. Le opzioni non mancano, a dimostrazione della profondità della rosa a disposizione di Pioli, frutto di un mercato estivo mirato a rinforzare il reparto offensivo. Firenzeviola.it fa il punto della situazione.

Se Gudmundsson dovesse dare forfait, la prima soluzione plausibile è Roberto Piccoli. L'attaccante scalpitante ha già giocato in coppia con Kean, dimostrando un'intesa che potrebbe essere riproposta. La seconda ipotesi è l'impiego di Edin Dzeko. L'esperto attaccante bosniaco, reduce da una doppietta con la sua Nazionale, ha ancora fame di gol e potrebbe agire da seconda punta alle spalle di Kean. Un tandem che unirebbe la velocità del primo all'esperienza e al fiuto del gol del secondo. Infine, Pioli potrebbe stupire tutti e lanciare Jacopo Fazzini dal primo minuto. Le alternative non mancano, e la sfida tra Fiorentina e Napoli si preannuncia avvincente anche per le scelte tattiche che i due allenatori saranno chiamati a fare.