Fiorentina, Pioli verso il Napoli con un rebus: chi affiancherà Kean? Tre possibili soluzioni
Il Napoli si prepara alla sfida del Franchi contro una Fiorentina in ansia per le condizioni di Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese si sottoporrà a esami per accertare l'entità del suo infortunio in Nazionale e l'esito influenzerà le scelte di mister Stefano Pioli per l'attacco. La domanda principale è chi affiancherà Moise Kean nel 3-5-2 viola. Le opzioni non mancano, a dimostrazione della profondità della rosa a disposizione di Pioli, frutto di un mercato estivo mirato a rinforzare il reparto offensivo. Firenzeviola.it fa il punto della situazione.
Se Gudmundsson dovesse dare forfait, la prima soluzione plausibile è Roberto Piccoli. L'attaccante scalpitante ha già giocato in coppia con Kean, dimostrando un'intesa che potrebbe essere riproposta. La seconda ipotesi è l'impiego di Edin Dzeko. L'esperto attaccante bosniaco, reduce da una doppietta con la sua Nazionale, ha ancora fame di gol e potrebbe agire da seconda punta alle spalle di Kean. Un tandem che unirebbe la velocità del primo all'esperienza e al fiuto del gol del secondo. Infine, Pioli potrebbe stupire tutti e lanciare Jacopo Fazzini dal primo minuto. Le alternative non mancano, e la sfida tra Fiorentina e Napoli si preannuncia avvincente anche per le scelte tattiche che i due allenatori saranno chiamati a fare.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro