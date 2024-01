Fiorentina, recuperato Nico Gonzalez: col Napoli ci sarà

Vigilia di Supercoppa: allenamento in corso per la Fiorentina al centro sportivo dell’Al Shabab, presente anche il dg Joe Barone

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Vigilia di Supercoppa: allenamento in corso per la Fiorentina al centro sportivo dell’Al Shabab, presente anche il dg Joe Barone che ha incontrato tre esponenti del Fiorentina Club Araby invitati dalla società ad assistere alla sessione. La notizia principale in vista della gara col Napoli è che in gruppo oltre a Dodò, che si è unito già ieri, c'è anche Nico Gonzalez. L'esterno è dunque recuperato e potrà esserci in semifinale contro gli azzurri.