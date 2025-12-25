Serie A, la Top 20 per media voto: solo 3 azzurri e Anguissa resiste sul podio

Serie A, la Top 20 per media voto: solo 3 azzurri e Anguissa resiste sul podio
di Redazione Tutto Napoli.net

Di seguito la Top 20 di Serie A dopo 16 giornate in base alla media voto di Tuttomercatoweb.com. Inter che si conferma la squadra di gran lunga più rappresentata con ben 7 giocatori. Seguono Milan e Napoli con 3 a testa, Cremonese a 2. Completano l'opera Atalanta, Cagliari, Como, Lecce e Roma con un giocatore. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.

1. Christian Pulisic (Milan) 6.80 (10)
2. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli) 6.64 (11)
3. Mike Maignan (Milan) 6.57 (14)
4. Federico Dimarco (Inter) 6.54 (14)
5. Nico Paz (Como) 6.50 (15)
6. Nicolò Barella (Inter) 6.47 (15)
7. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.43 (15)
8. Luka Modric (Milan) 6.43 (15)
9. Alessandro Bastoni (Inter) 6.43 (14)
10. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.42 (12)
11. Elia Caprile (Cagliari) 6.41 (16)
12. Emil Audero (Cremonese) 6.38 (12)
13. David Neres (Napoli) 6.38 (12)
14. Lautaro Martínez (Inter) 6.37 (15)
15. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.36 (11)
16. Gianluca Scamacca (Atalanta) 6.35 (10)
17. Marcus Thuram (Inter) 6.35 (10)
18. Leonardo Spinazzola (Napoli) 6.35 (10)
19. Mile Svilar (Roma) 6.34 (16)
20. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.33 (9)