Fiorentina sempre in difficoltà a Fuorigrotta: il dato sulle vittorie a Napoli
Oggi alle 18 Napoli-Fiorentina in campo al Maradona. Sono 87 i precedenti ufficiali fra le due squadre a Napoli: bilancio di 40 successi partenopei (l'ultimo per 2-1 nella Serie A 2024/25), 26 pareggi (l'ultimo per 0-0 nella Serie A 2017/18) e 2 vittorie della Fiorentina (I'ultima per 1-3 nella Serie A 2023/24).
Tra i precedenti illustri, si ricorda quello del 10 maggio 1987: Napoli-Fiorentina 1-1 penultima giornata di campionato, marcatori Carnevale per i padroni di casa e Baggio per i Viola. Con il punto guadagnato, il Napoli si laureò per la prima volta Campione d'Italia.
Altra gara da ricordare quella del 31 dicembre 1955: Napoli-Fiorentina 2-4, giocata sul neutro di Roma, fu una delle prime dirette TV sulla RAI. In quella stagione, la Fiorentina vinse il suo primo Scudetto.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Fiorentina
