Fissata per domani la conferenza pre-Milan di Spalletti: diretta testuale su TN dalle 15

Dopo il successo allo scadere contro la Lazio, il Napoli sogna lo Scudetto e ha subito uno scontro diretto determinante: la sfida col Milan, in programma domenica sera. Alla vigilia del match Luciano Spalletti presenterà la sfida in conferenza stampa: appuntamento domani alle ore 15 nella sala stampa di Castel Volturno. Potrete seguire in diretta le parole dell'allenatore azzurro con il LIVE di Tuttonapoli.net.