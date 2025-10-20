Flop Napoli, Tmw si domanda: "Si è davvero inceppato? Cosa dicono i numeri"

Un brutto Napoli quello visto a Torino, sconfitto per la seconda volta in campionato e per la terza volta in stagione. E Tuttomercatoweb.com si domanda: "Ma il Napoli si è davvero inceppato?". Questa l'analisi del portale dopo il k.o. in Piemonte: "A volte, l’unica risposta la danno i freddi numeri. In queste prime sette giornate, gli azzurri campioni in carica hanno portato a casa cinque vittorie e due sconfitte: dodici i gol fatti, cinque quelli subiti. Un campionato fa, allo stesso punto, il Napoli aveva conquistato cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta. Tredici reti segnate, cinque subite. Morale: un anno fa la squadra di Conte aveva un punto in più rispetto alla classifica attuale. In Champions, una sconfitta in casa del Manchester City - può capitare - e il successo interno sullo Sporting CP: tutto in regola, si direbbe.

Fermo restando che il tema esiste - e che comunque l’anno scorso Conte non ha battuto Baroni -, più che nei risultati l’impressione che il Napoli stia soffrendo il doppio impegno, per ora, è tutta negli occhi e nella testa di chi guarda giocare gli azzurri. Anche perché il rendimento di oggi non è, nel complesso, lontano da quello di ieri: il club di De Laurentiis ha vinto l’ultimo campionato senza dominarlo, anzi. Non correva come una fuoriserie l’anno scorso, non va come un catorcio adesso".