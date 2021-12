Focolaio Leicester? Anche 3 membri dello staff sono rimasti a casa

Arrivano ulteriori aggiornamenti in merito alla situazione in casa Leicester. Tra infortuni e sospetti casi Covid, sono ben 7 i giocatori inglesi che non sono partiti per Napoli. Secondo quanto riferito dal giornalista inglese del Telegraph, John Percy, a questi calciatori (Iheanacho, Lookman e Ayoze Perez) si aggiungono anche tre membri dello staff che sono rimasti a casa.