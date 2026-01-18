Folle Coppa d'Africa! Rigorino Marocco al 98', il CT ritira il Senegal. Si riprende e Diaz sbaglia

Un finale folle, nella finale di Coppa d'Africa. Dopo la metà degli 8 minuti di recupero, per un contatto in area tra Diouf e Brahim Diaz, l'arbitro fischia un rigorino al Marocco. Il Senegal, andato più volte vicino al vantaggio, viene penalizzato per un contatto lieve, a dir poco discutibile.

Dopo il check con il Var e l'on field review (con l'arbitro protetto da un capannello di persone), viene fischiato il calcio di rigore al 98'. A quel punto il CT THiaw decide di ritirare il Senegal. Mané è l'unico che prova a rimanere in campo e dopo diversi minuti riesci a convincere i suoi a tornare in campo. Dal dischetto va Brahim Diaz, che incredibilmente tira un debole cucchiaio tra le braccia di Mendy che blocca. Si va ai supplementari!