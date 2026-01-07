Forfait per Ambrosino: il motivo. Out anche Beukema e Vergara: la panchina

Ufficiale

Forfait per Ambrosino: il motivo. Out anche Beukema e Vergara: la panchinaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
di Antonio Noto

Tutto pronto al Maradona per Napoli-Verona, ancora diversi indisponibili tra le fila azzurre. Dopo David Nerws, Antonio Conte perde anche un altro attaccante. Giuseppe Ambrosino non farà parte del match per un affaticamento muscolare.

Assenti anche Sam Beukema e Antonio Vergara, che non entrano tra i convocati. Di seguito la panchina a disposizione di Conte: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Lucca, Marianucci, Spinazzola, Prisco, De Chiara.