Forgione sul caso statua: "Un errore inaugurarla, accettazione senza gara illegittima"

"La statua di Maradona scolpita da Domenico Sepe è stata accettata dall’ex sindaco De Magistris, ma è stata inaugurata dall’attuale amministrazione Manfredi. Questo è un passaggio fondamentale in quanto la stressa doveva sapere che c’era un problema e ciò sta creando un danno all’artista e alla città di Napol". Lo ha affermato il giornalista Angelo Forgione nel suo intervento nella puntata di oggi di Club Napoli All News in onda su Teleclub Italia: "Qui non c’entra nulla la fede sportiva, ma c’è un esempio di cattiva amministrazione con una conseguente cattiva figura. Capisco tutte le difficoltà a dipanare la matassa – ha aggiunto il giornalista –, ma non si può dire adesso “non sapevamo” perché bisogna salvaguardare l’onorabilità della città e dell’artista.