Formazione per il fantacalcio: alcuni consigli per la 28esima di Serie A

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di 1 Football Social Club su 1 Station Radio, Nicola Ribezzo, esperto di fantacalcio, ha dato i consigli su chi schierare nella 28esima giornata di campionato: “In porta punterei su Meret, in difesa Bissek dell’Inter che credo debba giocare titolare domenica, sempre in casa Inter a centrocampo consiglio Frattesi per il tipico gol dell’ex, mentre in attacco prevedo il ritorno al gol di Lukaku.”

Invece per quanto riguardi i quattro nomi per i non top team: “In porta vado su un ex Napoli che sta facendo un grande campionato a Cagliari e dico Caprile, in difesa occhi puntati su Angelino della Roma che con Ranieri sta facendo vedere cose molto interessanti, a centrocampo punterei su Diao del Como ed infine in attacco direi senza dubbio Jimenez.”

Infine sui pericoli e quindi su chi non schierare in questa giornata: "Consiglio di non puntare su Guilbert del Lecce e Thuram della Juve opposto a Lookman".