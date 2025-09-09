Formazioni Fiorentina-Napoli, le probabili di Gazzetta: la scelta sul centravanti

La Gazzetta dello Sport anticipa quelle che potrebbero essere le scelte di formazione di Conte e Pioli per la sfida di sabato sera al Franchi. Sul Napoli, Rrahmani fuori 15-20 giorni per una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Hojlund dovrebbe partire dalla panchina, nonostante sia fresco di gol con la Danimarca.

Sulla Fiorentina, Pioli sembra orientato a schierare un centrocampo a 3 con Dodo e Gosens sulle fasce. In attacco da scegliere il compagno di reparto di Kean fra Piccoli, Dzeko e Fazzini. In forte dubbio Gudmundsson al quale è stata diagnosticata una sollecitazione a carico del legamento perone/astragalico anteriore.