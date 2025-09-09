Ufficiale Formazioni Macedonia-Italia U21: la scelta del ct su Marianucci

Il ct dell'Under 21 Silvio Baldini conferma Marianucci del Napoli titolare per la seconda gara di qualificazione agli Europei degli azzurrini contro la Macedonia del Nord. Per gli Azzurrini questa è la seconda partita che disputeranno e Baldini sceglie di puntare sul tridente con Koleosho, Raimondo e Pafundi. Di seguito le scelte dei due selezionatori:

Macedonia del Nord Under 21 (3-5-2): Vasilev; Dailoski, Meljichi, Djekov; Hamza, Angelov, Zendelovski, Gashtarov, Danev; Trajkov, Nikolovski. A disposizione: Ljupche, Avduli, Dimeski, Talevski, Gjorgievski, Elmas, Ajetovikj, Elezi, Doshev. Commissario Tecnico: Goran Stanikj.

Italia Under 21 (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Raimondo, Koleosho. A disposizione: Nava, Idrissi, Mane, Cherubini, Berti, Fini, Ekhator, Venturino, Dagasso. Commissario Tecnico: Silvio Baldini.