FOTO - ADL si concede ai tifosi: foto e autografi nello store a Carciato

Fonte: Da Dimaro Antonio Gaito, Pierpaolo Matrone e Francesco Carbone

Anche oggi Aurelio De Laurentiis è vicino alla squadra. Mentre gli azzurri sono in campo per l'allenamento pomeridiano, il presidente azzurro è nello store all'esterno dello stadio, concedendosi ai tifosi: foto e autografi per i supporters in visibilio per il patron. Di seguito le immagini.