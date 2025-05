Coppa Italia: già venduti oltre 50.000 biglietti per la finale

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Si preannuncia il tutto esaurito allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, mercoledì 14 maggio. Domani alle 10 si conclude la fase di prelazione per i fidelizzati dei due club e sono già oltre 50.000 i tagliandi venduti, con le due curve già esaurite. Sempre domani, a partire dalle 12, si aprirà la fase di vendita libera, con la possibilità per gli appassionati di aggiudicarsi gli ultimi biglietti per assistere alla finale. (ANSA).