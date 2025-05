Anche senza Buongiorno il Napoli è impenetrabile: c'è un dato che la dice lunga

Nonostante le numerose assenze nel reparto arretrato, il Napoli tiene duro e continua a non concedere nulla. Come sottolineato da Il Mattino, gli azzurri non subiscono gol da ben 386 minuti, un dato che assume ancora più valore se si considera la lunga lista di indisponibili, a cominciare dal leader della retroguardia Alessandro Buongiorno.

"La squadra è diventata come lui: spietata, cinica, essenziale", scrive il quotidiano, evidenziando come lo spirito di Antonio Conte sia ormai perfettamente calato nel gruppo. La vittoria di misura contro il Lecce è solo l’ultima dimostrazione di un'identità tattica chiara e concreta.

Per Conte la soddisfazione va oltre i numeri: 77 punti conquistati, una difesa solida anche in emergenza e un gruppo che ha pienamente assorbito la sua mentalità vincente. Questo è il Napoli del "contismo", fatto di compattezza, sacrificio e massima resa con il minimo sforzo.