FOTO - Biglietti Napoli-Real, file chilometriche: già in 45mila online!

E' partita la seconda fase di vendita dei biglietti per la sfida Napoli-Real Madrid in programma il 3 ottobre al Maradona. Già tantissimi gli utenti in fila virtuale su Ticketone, come si evince dalla foto sono quasi in 45mila in attesa di entrare per l'acquisto del tagliando. Questa fase è dedicata ai possessori della fidelity card. Poi ci sarà l'ultima fase dedicata alla vendita libera ma solo per eventuali rimanenze di tagliandi. Dai numeri attuali, sarà difficile avere disponibilità di posti per l'ultima fase di vendita.