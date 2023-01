FOTO - Sportitalia aggiorna già la classifica col -9: Juve settima a -19 dal Napoli

Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha chiesto 9 punti di penalizzazione alla Juve nel campionato in corso per il caso plusvalenze.

Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha chiesto 9 punti di penalizzazione alla Juve nel campionato in corso per il caso plusvalenze. In attesa del verdetto ufficiale previsto in serata, la redazione di Sportitalia ha provato ad ipotizzare come cambierebbe la classifica di Serie A se la sanzione venisse confermata. Di seguito la nuova eventuale classifica.