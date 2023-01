Plusvalenze Juve, la Procura FIGC chiede 9 punti di penalizzazione!

Mano pesante, dunque, nella richiesta. Ovviamente una richiesta che bisognerà essere accolta.

Giornata campale per il processo sportivo dell'inchiesta Prisma in merito alle plusvalenze. Alla Corte federale d'Appello è in corso la discussione dell'istanza di revocazione che la Procura federale ha presentato contro l'assoluzione della Juventus e di altri otto club rispetto ai fatti contestati nello scorso mese di maggio.

Come riportato da Sportitalia, il procuratore federale Giuseppe Chinè ha chiesto 9 punti di penalizzazione nel campionato in corso per il caso plusvalenze. Mano pesante, dunque, nella richiesta. Ovviamente una richiesta che bisognerà essere accolta. Per gli altri club coinvolti invece chieste solo ammende.