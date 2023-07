FOTO - Pienone a Dimaro: file infinite di tifosi per assistere all’allenamento

Questa mattina si è registrato l’ennesimo pienone per la seduta mattutina del Napoli.

Fonte: Da Dimaro, Antonio Gaito, Francesco Carbone e Pierpaolo Matrone

Entusiasmo incredibile a Dimaro. Questa mattina si è registrato l’ennesimo pienone per la seduta mattutina del Napoli. File infinite di tifosi, tutti in attesa di entrare allo stadio di Carciato per assistere agli allenamenti degli azzurri. Di seguito la foto dei nostri inviati.