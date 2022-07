FOTO - Rrahmani e Costanzo tra i tifosi: sessione di autografi a Dimaro

Giorno 10 di ritiro , in quel di Dimaro, tocca a Amir Rrahamni e Davide Costanzo firmare gli autografi ai tifosi dopo l'allenamento mattutino.

Giorno 10 di ritiro , in quel di Dimaro, tocca a Amir Rrahamni e Davide Costanzo firmare gli autografi ai tifosi dopo l'allenamento mattutino. In una Val di Sole completamente a tinte azzurre, c'è stato un vero e proprio bagno di folla per i due azzurri, con tanto di cori da stadio.