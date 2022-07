FOTO - Spalletti lavora ancora in prima persona con Olivera: lavoro tecnico supplementare

A fine allenamento i due si trattengono sul campo di Carciato per un lavoro tecnico supplementare. Di seguito lo scatto.

Fonte: Da Dimaro, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone

