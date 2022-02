FOTO - Vinicio, grande festa per i suoi 90 anni: presenti ex azzurri e Ferlaino

Luìs Vinicio ha festeggiato i suoi 90 anni, oggi il compleanno, con amici e parenti da D'Angelo Santa Caterina, location spesso scelta anche dal Napoli

Luìs Vinicio ha festeggiato i suoi 90 anni, oggi il compleanno, con amici e parenti da D'Angelo Santa Caterina, location spesso scelta anche dal Napoli per cene aziendali in occasioni speciali come il Natale. Con lui gli amici di sempre, i grandi campioni azzurri Cané, Antonio La Palma, Pasquale Casale, Gianni Improta e Corrado Ferlaino, l'ex presidente del Napoli. Ecco lo scatto al momento del taglio torta: